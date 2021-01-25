В Азербайджане освобождена часть осужденных лиц из числа близких родственников шехидов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготавливаются документы в связи с осужденными, чьи близкие родственники погибли в ходе Отечественной войны.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник инспекции по контролю над исполнением наказаний минюста Малик Алекперов, сообщает в понедельник Trend.

"В учреждениях по отбытию наказаний содержится свыше 30 осужденных, чьи близкие родственники погибли на войне. Части этих осужденных мера наказания была заменена на условное, часть была освобождена от наказания, а также было обеспечено участие одного осужденного в похоронах сына. По мере возможности сроки наказания лиц этой категории будут уменьшены, либо они будут переведены в исправительные учреждения участкового типа", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)