Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью в Баку и на Абшеронском полуострове 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром туман, умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)