Во время Второй Карабахской войны ВС Армении, отходя, взорвали мосты, разрушили дороги
ФИЗУЛИ /Trend/ - Во время Второй Карабахской войны, ВС Армении, отходя, взорвали основные части мостов, разрушили дороги.
Об этом журналистам сказал замначальника Управления инженерно-укрепительных работ и инженерных войск полковник Джейхун Джафаров, сообщает во вторник карабахское бюро Trend.
По его словам, инженерные подразделения занимались расчисткой этих территорий: "В подразделениях инженерных войск были созданы группы, которые были переданы в состав войск, в том числе спецназу, обеспечив беспрепятственное прохождение наших войск".
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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