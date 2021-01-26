Во время Второй Карабахской войны ВС Армении, отходя, взорвали мосты, разрушили дороги

ФИЗУЛИ /Trend/ - Во время Второй Карабахской войны, ВС Армении, отходя, взорвали основные части мостов, разрушили дороги.

Об этом журналистам сказал замначальника Управления инженерно-укрепительных работ и инженерных войск полковник Джейхун Джафаров, сообщает во вторник карабахское бюро Trend.

По его словам, инженерные подразделения занимались расчисткой этих территорий: "В подразделениях инженерных войск были созданы группы, которые были переданы в состав войск, в том числе спецназу, обеспечив беспрепятственное прохождение наших войск".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)