Территория Физулинского района очищается от мин и неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО/ВИДЕО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана продолжается.

Как передает спецкор Карабахского бюро Trend, об этом сказал возглавляющий процесс разминирования в Физулинском районе начальник управления инженерного обеспечения минобороны Азербайджана полковник Айдын Шыхалиев.

По его словам, в настоящее время подразделения инженерных войск выполняют задачи по разминированию существующих дорог, инженерной разведке, строительству новых и расширению имеющихся дорог.

Территория сначала разведывается с помощью карт, оценивается текущая ситуация, а затем начинается выполнение задач",- добавил Шыхалиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев Редактор: Наталья Кочнева)