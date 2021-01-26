В Азербайджане пенсии за февраль будут выплачены с индексацией
БАКУ /Trend/ - Как и каждый год, в этом году в феврале пенсии будут также индексированы, январская надбавка будет выплачена гражданам одновременно с начислениями пенсии за февраль.
Об этом сказал завотделом политики соцобеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов, сообщает во вторник Trend.
По его словам, надбавки за январь будут перечислены на банковские счета вместе с февральской пенсией: "Каждый год индексируется страховая часть пенсий. В 2020 году индексация составила 16,6%. В этом году тоже будет индексация, в ближайшие дни общественность будет проиформирована о ней".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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