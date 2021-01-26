В Азербайджане пенсии за февраль будут выплачены с индексацией

БАКУ /Trend/ - Как и каждый год, в этом году в феврале пенсии будут также индексированы, январская надбавка будет выплачена гражданам одновременно с начислениями пенсии за февраль.

Об этом сказал завотделом политики соцобеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, надбавки за январь будут перечислены на банковские счета вместе с февральской пенсией: "Каждый год индексируется страховая часть пенсий. В 2020 году индексация составила 16,6%. В этом году тоже будет индексация, в ближайшие дни общественность будет проиформирована о ней".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)