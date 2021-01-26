В Тертере на сегодня вакцинированы 200 человек

БАКУ /Trend/ - С 21 января в Тертере вакцинацию от коронавируса прошли 200 человек, сообщили во вторник Trend в Тертерской районной центральной больнице. Было отмечено, что все вакцинированные - медработники.

"Вакцинация в Тертерском районе началась 21 января. В первый день вакцинацию прошли 23 человека, а в последующие дни это число стало увеличиваться. В больнице для вакцинации были выделены шесть кабинетов. Два из них отведены сугубо для вакцинации, состояние пациентов после вакцинации контролируется в специальной комнате в течение получаса",- сказали в больнице.

Также было отмечено, что наблюдаются обращения по поводу вакцинации большого количества людей из числа рядовых граждан.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)