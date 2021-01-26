Отменен Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отмене Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, проведение которого было запланировано на 4-7 марта 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на сайт FIG.

Отмена соревнований связана с пандемией коронавируса и введёнными в связи с этим ограничениями.

Напомним, ранее был отменен запланированный в Баку на 13-14 февраля 2021 года Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)