Отменен Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку
БАКУ /Trend/ - Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отмене Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, проведение которого было запланировано на 4-7 марта 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на сайт FIG.
Отмена соревнований связана с пандемией коронавируса и введёнными в связи с этим ограничениями.
Напомним, ранее был отменен запланированный в Баку на 13-14 февраля 2021 года Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.
(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В результате принятых мер Азербайджан сегодня является одним из лидирующих государств в мире в области транспорта
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО)
В Азербайджане еще на год освобождаются от налогов импорт и продажа пшеницы, производство и продажа хлеба
Access Bank планирует создание банковских центров на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана
Предотвращены попытки суицида среди участников войны и членов их семей - минтруда и соцзащиты Азербайджана
В Азербайджане семьи шехидов и инвалиды обеих Карабахских войн будут обеспечиваться жильем параллельно
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий (ФОТО)
Субъекты предпринимательства Азербайджана модернизировали цифровые финансовые услуги в период пандемии
Проект «Достлуг» является прецедентом для строительства интерконнекторов в Каспийском море - Бренда Шаффер
В Казахстане на золотоизвлекательной фабрике «Долинное» внедрена современная технология переработки золота
Фонд "YAŞAT" о соцподдержке семей шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана (ВИДЕОПРОЕКТ)
«Узбекнефтегаз»: 2 газотурбинных двигателя капитально отремонтированы украинской компанией «МоторСич»