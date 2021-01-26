В национальных парках Азербайджана увеличено число мест для проведения пикников

БАКУ /Trend/ - В национальных парках Азербайджана можно устраивать пикники, для этого на туристических маршрутах отведены особые места.

Об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирудин Алиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, по сравнению с прошлым годом число таких мест в национальных парках увеличено.

"Плата за вход в национальные парки определена Кабинетом министров в размере двух манатов. Эти средства накапливаются в особом фонде каждого парка и тратятся на улучшение условий в парке", – сказал Фирудин Алиев.

Он также отметил, что в этом году в некоторых национальных парках и заповедниках будут проведены кадастровые работы.

"Ряд подведомственных учреждений уже завершил работу в данном направлении. На следующий год запланировано проведение аналогичной работы еще в пяти подведомственных структурах", – сказал Фирудин Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)