МЧС Азербайджана об ущербе, нанесенном оползнем в Бадамдаре

БАКУ /Trend/ - В зоне оползня в Бадамдаре нет человеческих жертв.

Об этом сказал заместитель главы Госагентства по контролю над безопасностью в строительстве МЧС Эльхан Асадов, сообщает находящийся на месте события корреспондент Trend.

"Вчера вечером в Бадамдаре произошел оползень. В результате оползня обрушилась часть здания ресторана на этой территории. К счастью, жертв нет", - сказал он.

Асадов добавил, что данная территория в столице является одной из зон с повышенной оползневой активностью.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)