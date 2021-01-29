МЧС Азербайджана об ущербе, нанесенном оползнем в Бадамдаре
БАКУ /Trend/ - В зоне оползня в Бадамдаре нет человеческих жертв.
Об этом сказал заместитель главы Госагентства по контролю над безопасностью в строительстве МЧС Эльхан Асадов, сообщает находящийся на месте события корреспондент Trend.
"Вчера вечером в Бадамдаре произошел оползень. В результате оползня обрушилась часть здания ресторана на этой территории. К счастью, жертв нет", - сказал он.
Асадов добавил, что данная территория в столице является одной из зон с повышенной оползневой активностью.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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