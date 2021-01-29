Еще один участник Отечественной войны Азербайджана будет обеспечен высокотехнологичным протезом

БАКУ /Trend/ - Проводится работа по социальной поддержке Кязымова Зии Агами оглу, одного из героев нашей исторической победы. Зия Кязымов был тяжело ранен в Отечественной войне и потерял правую ногу.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения, в ближайшие дни ему будет назначена группа инвалидности и ежемесячная выплата. Участник Отечественной войны также получит единовременную страховую выплату.

Министерством было принято решение об обеспечении Зии Кязымова высокотехнологичным протезом. С этой целью в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации министерства было проведено предварительное обследование и взяты необходимые замеры. Спустя некоторое время ветерану будет предоставлен высокотехнологичный протез.

Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров