Утвержден меморандум в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией, сообщает в понедельник Trend.

Сегодня на первом заседании весенней сессии Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен вопрос об утверждении меморандума о взаимопонимании «О стратегическом сотрудничестве в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией».

Депутаты отметили важность меморандума, подчеркнув, что утверждение документа внесет большой вклад в расширение связей в сфере медиа между двумя братскими странами.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)