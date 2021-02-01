В Сумгайыте внедряется система безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте обновляется транспортная инфраструктура.

Как сообщили в понедельник Trend в ИВ города Сумгайыт, за последнее время для работы на около 20 городских маршрутах доставлено более 200 современных автобусов.

Также в рамках совместного проекта Исполнительной власти города Сумгайыт и Pasha Bank внедряется система безналичной оплаты за проезд в городском транспорте.

Карточная система оплаты изначально применяется в автобусах, курсирующих по маршруту № 9. Автобусы уже оснащены специальными устройствами - валидаторами. Теперь пассажиры могут оплачивать проезд в общественном транспорте посредством всех банковских, зарплатных, пенсионных карт с бесконтактной функцией, а также устройств с функцией NFC, виртуальными картами и даже картами иностранных банков.

Лица, не имеющие таких карт, могут приобрести соответствующие карты для проезда в общественном транспорте. Баланс карты можно пополнить через терминалы eManat и MilliÖn.

В течение года система безналичной оплаты будет внедрена во всех городских автобусах.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)