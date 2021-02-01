Министр образования Азербайджана выразил надежду на скорое полное возобновление очного процесса обучения

БАКУ /Trend/ - Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране улучшится, и все учащиеся школ, а также студенты смогут вернуться в классы и аудитории.

Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в соцсети написал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что сегодня день, когда спустя длительное время возобновляется учебный процесс в школах.

"Наверняка, вы сегодня везде видите учащихся, которые торопятся в школы, чтобы встретиться с одноклассниками, учителями", - пишет Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)