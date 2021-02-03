Еще один участник Отечественной войны Азербайджана будет обеспечен высокотехнологичным протезом

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана принимает меры для обеспечения высокотехнологичным протезом еще одного участника Отечественной войны Исламова Гурбанали Мазахир оглу.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, Мазахир получил тяжелое ранение во время боевых действий, в результате чего потерял левую ногу. В ближайшие дни он будет обеспечен высокотехнологичным протезом.

С этой целью в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации министерства было проведено предварительное обследование и взяты необходимые замеры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)