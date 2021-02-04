В школах будут проводиться регулярные мониторинги - Управление образования Баку

БАКУ /Trend/ - Во всех учебных заведениях, где возобновляется очная форма обучения, будут проводиться регулярные мониторинги,сообщили в четверг Trend в Управлении образования города Баку.

Было отмечено, что с 15 февраля на уровне общего среднего образования (V-IX классы) общеобразовательных учреждений при Управлении образования города Баку и специальных школах (I-IX классы) планируется начать очное обучение. В общеобразовательных школах очное обучение планируется проводить два раза в неделю, а в специальных школах - пять раз в неделю.

С первого февраля в подготовительных группах, дошкольных образовательных группах, а также на уровне начального образования с учетом санитарно-гигиенических карантинных требований возобновлен учебный процесс в очной форме. Очное обучение проходит трижды в неделю в школах в Баку, Сумгайыте и Абшероне, и 4-5 раз в неделю - в школах в других районах и городах страны, а в остальные дни учащиеся продолжают обучение дистанционно.

Классы с большим числом учеников при очной форме обучения разбиваются на группы. В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой измеряется температура у учителей и учеников, обеспечивается соблюдение социальной дистанции между учениками.

(Текст: Турал Гараджаев)