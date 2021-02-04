Изменена работа туркомплекса «Шахдаг» – Агентство по туризму

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму предупреждает граждан в связи с Туристическим центром «Шахдаг», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Как сообщили в структуре, после отмены ряда ограничений Кабмина, введенных в период ужесточенного карантинного режима, возобновились туристические поездки граждан в города и регионы Азербайджана. Это привело к загруженности региональных отелей. Учитывая, что режим особого карантина продолжается, компактное нахождение людей в одном пространстве может угрожать их здоровью. Поэтому в целях безопасности решением Агентства изменена работа туркомплекса «Шахдаг». Для сведения к минимуму вероятности распространения пандемии коронавируса услугами комплекса могут пользоваться только гости с резервацией в отеле и лыжники, имеющие сезонные билеты skipass.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)