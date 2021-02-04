В Баку всего 3-4% родителей отказались пускать детей в школу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 1 февраля началось очное обучение в школах. Количество родителей, которые подписали обязательство и не пускают детей в школу крайне мало.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заведующий Отделом организации и управления общим образованием Рашад Тагиев.

По его словам, число таких родителей невелико и в Баку.

"Данный показатель не превышает 3-4 процентов. Свыше 95 процентов детей в столице посещают школу. Аналогичная ситуация наблюдается и в регионах. Мы рекомендуем родителям прочитать письмо-обязательство перед тем, как подписать. Потому что в нем указано, что родители обязаны создать условия для обучения детей на дому", – добавил Рашад Тагиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)