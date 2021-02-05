БАКУ /Trend/ - К программам активной занятости привлечены 2500 членов семей шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана, сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

"В поствоенный период программами активной занятости охвачены 2500 лиц из этой категории, в том числе около 1200 членов семей шехидов. Из них к программе самозанятости привлечены 2200 человек. Они обеспечиваются активами по тем видам экономической деятельности, которые сами выбрали. В отношении почти 250 человек были оперативно решены вопросы, связанные с оплачиваемыми общественными работами, по другим вопросам занятости в рамках программ совместного финансирования заработной платы", - сказали в ведомстве.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)