Фонд Гейдара Алиева обеспечивает инсулином больных сахарным диабетом в возрасте до 18 лет (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:05)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Самая высокая забота о детях-диабетиках» Фонда Гейдара Алиева больные сахарным диабетом в возрасте до 18 лет по стране обеспечиваются препаратами инсулина и шприцами-ручками. В ходе проекта, реализуемого по инициативе президента Фонда Мехрибан Алиевой, соответствующие лекарственные препараты передаются Азербайджанским диабетическом обществом больным сахарным диабетом.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.

Фонд Гейдара Алиева, активно участвующий в решении связанных со здравоохранением вопросов населения, с декабря 2004 года реализует проект «Самая высокая забота о детях-диабетиках».

В поддержку заботы, оказываемой государством людям, страдающим от сахарного диабета, дети и подростки систематически обеспечиваются препаратами инсулина и шприцами-ручками.

По словам председателя Азербайджанского диабетического общества Моминат Омаровой, в этом году диабетические общества в мире отметят 100-летие открытие инсулина: "Несмотря на то, что инсулин был открыт еще сто лет назад, нельзя сказать, что обеспечение им в мире находится на должном уровне. С этой точки зрения большое значение имеет обеспечение детей в стране самым качественным инсулином "Tresiba".