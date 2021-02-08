В Азербайджане новый штамм COVİD-19 не зафиксирован

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пока не зафиксирован новый штамм COVİD-19.

Об этом сказал врач-инфекционист Фаррух Садиров, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, говорить о клинических проявлениях генетической мутации COVİD-19 преждевременно: "Данные о клинических проявлениях COVİD-19 стали проясняться через шесть месяцев после начала пандемии, и его новые клинические проявления фиксируются до сих пор. Поэтому говорить о клинических проявлениях вирусов-мутантов, регистрируемых в Великобритании и Бразилии, пока рано. Пока невозможно сказать, на какую возрастную группу мутировавший вирус подействует больше и т.д. Предварительные мнения связаны с более высокой скоростью его распространения, но сведений о степени тяжести течения заболевания пока нет".

Специалист добавил, что несмотря на все это, меры предосторожности, как и всегда, должны предприниматься, и способы защиты от вируса, независимо от его мутаций, остаются прежними.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)