Водители, заехавшие на автобусные полосы в Баку, будут наказаны

БАКУ /Trend/ - Из-за смягчения карантинного режима, открытия средних школ и по другим причинам в работе общественного транспорта и на дорогах возникли определенные проблемы.

Как сообщил в понедельник Trend начальник управления Государственного управления дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, соответствующий анализ, проведенный дорожной полицией, показывает, что захват автобусных полос и остановок вызывает определенные перебои в движении общественного транспорта.

"Закрытие метро также увеличивает нагрузку на автобусы, что создает дополнительные трудности. Тот факт, что люди предпочитают в основном частные автомобили, а технически неисправные машины вынужденно останавливаются на дорогах, также вызывает на дорогах заторы и пробки.

Принимая во внимание все это, Бакинская государственная дорожная полиция приступила к принятию соответствующих мер, чтобы в определенной степени предотвратить проблему. Во-первых, усилена пропагандистская работа, предпринимаются шаги по просвещению водителей и пешеходов в средствах массовой информации: на телевидении, радио и в социальных сетях. В первую очередь выявляются водители, заезжающие на автобусные полосы, и затем привлекаются к административной ответственности. В связи с этим также проводятся просветительские мероприятия на местах.

Государственная дорожная полиция Баку сообщает водителям, что специальные автобусные полосы предназначены для обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта", - отметил Вагиф Асадов.

Он добавил, что для обеспечения бесперебойного движения на автобусных полосах сотрудники дорожной полиции с помощью видеокамер проводят контрольные мероприятия.

"При обнаружении автомобилей, заезжающих или стоящих на автобусной полосе, немедленно уведомляются сотрудники ДПС, которые несут службу на данной территории. Они выявляют таких водителей и принимают против них соответствующие меры, либо обеспечивают освобождение полосы после проведения просветительской беседы.

Дорожная полиция требует от водителей не допускать подобных нарушений. При этом их просят строго соблюдать правила, чтобы обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта.

С другой стороны, водители такси и владельцы частных транспортных средств паркуются на остановках или рядом, что затрудняет въезд автобусов на автобусную остановку. Это в результате приводит к замедлению движения других транспортных средств, подвергая опасности жизнь пассажиров и заставляя их сходить и производить посадку на автобусы на проезжей части", - подытожил Вагиф Асадов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)