В Сабунчинском районе Баку открылся новый корпус больницы №7 (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском районе Баку открылся новый корпус Объединенной городской больницы №7, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.
В 63-коечном новом корпусе функционируют административное, приемное отделения, отделения функциональной диагностики, педиатрии и терапии.
Больница с общим коечным фондом на 100 человек и персоналом в 356 человек сможет ежедневно принимать до 500 пациентов.
Оснащенный современным оборудованием новый корпус с сегодняшнего дня открыт для оказания услуг здравоохранения гражданам.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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