В Сабунчинском районе Баку открылся новый корпус больницы №7 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском районе Баку открылся новый корпус Объединенной городской больницы №7, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

В 63-коечном новом корпусе функционируют административное, приемное отделения, отделения функциональной диагностики, педиатрии и терапии.

Больница с общим коечным фондом на 100 человек и персоналом в 356 человек сможет ежедневно принимать до 500 пациентов.

Оснащенный современным оборудованием новый корпус с сегодняшнего дня открыт для оказания услуг здравоохранения гражданам.

(Текст: Кямаля Сеидова)