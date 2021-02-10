МВД Азербайджана прокомментировало информацию о якобы увольнении свыше 30 сотрудников полиции
БАКУ /Trend/ - Информация, распространившаяся в ряде электронных СМИ о якобы увольнении более 30 должностных лиц Сураханского РУП, не соответствует действительности, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Было отмечено, что в январе текущего года в этой структуре была проведена плановая инспекция и принято решение по ее результатам. Согласно решению, несколько сотрудников Управления и находящихся в его подчинении подразделений были понижены в должности за недочеты, допущенные на службе, другой группе сотрудников были вынесены дисциплинарные взыскания, места службы еще одной части сотрудников были изменены на равную должность.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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