МВД Азербайджана прокомментировало информацию о якобы увольнении свыше 30 сотрудников полиции

БАКУ /Trend/ - Информация, распространившаяся в ряде электронных СМИ о якобы увольнении более 30 должностных лиц Сураханского РУП, не соответствует действительности, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Было отмечено, что в январе текущего года в этой структуре была проведена плановая инспекция и принято решение по ее результатам. Согласно решению, несколько сотрудников Управления и находящихся в его подчинении подразделений были понижены в должности за недочеты, допущенные на службе, другой группе сотрудников были вынесены дисциплинарные взыскания, места службы еще одной части сотрудников были изменены на равную должность.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)