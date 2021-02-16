В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - Согласно приказу министра обороны, с целью защиты здоровья военнослужащих, проходящих службу в азербайджанской армии, началась вакцинация от COVID-19, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Вакцинация проводится на добровольной основе.

Вакцинация личного состава воинских частей Бакинского гарнизона проводится в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил. Вакцинация военнослужащих воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях, организована в соответствующих военно-медицинских учреждениях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)