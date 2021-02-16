В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 16 февраля 2021 15:49 (UTC+04:00)
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - Согласно приказу министра обороны, с целью защиты здоровья военнослужащих, проходящих службу в азербайджанской армии, началась вакцинация от COVID-19, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Вакцинация проводится на добровольной основе.
Вакцинация личного состава воинских частей Бакинского гарнизона проводится в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил. Вакцинация военнослужащих воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях, организована в соответствующих военно-медицинских учреждениях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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