Еще один ветеран Отечественной войны Азербайджана будет обеспечен высокотехнологичным протезом

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана навестили семью участника Отечественной войны Аскерзаде Бекира Закир оглу.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, он прошел славный боевой путь во время Отечественной войны и в одном из сражений получил тяжелое ранение. Изучено социальное состояние его семьи, состоящей из пяти членов – отца, матери, брата и сестры. Ведется работа по трудоустройству неработающих членов семьи.

Также было решено обеспечить Бекира Аскерзаде высокотехнологичным протезом. В связи с этим он был приглашен в Протезно-ортопедический производственно-реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, где были взяты соответствующие замеры. В короткие сроки ветеран Отечественной войны будет обеспечен высокотехнологичным протезом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)