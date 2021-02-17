Желающие пройти оценку своих навыков могут обратиться с заявлением - министр образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Лица, желающие пройти аттестацию знаний, навыков и опыта, приобретенных неформальным путем, могут обратиться с заявлением.

Как передает в среду Trend, об этом на своей странице в социальной сети написал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что Агентство по обеспечению качества в образовании оценивает знания, навыки, компетенции и опыт, полученные неформальными и информальными способами. В рамках этого процесса граждане могут обратиться в Агентство и принять непосредственное участие в оценке по своей специальности.

После оценки комиссии поступающим, показавшим высокие результаты, будет вручен государственный документ (сертификат). Согласно соответствующим правилам, утвержденным постановлением Кабинета Министров, гражданам, получившим аттестат по всем модулям своей профессии, выдается диплом государственного образца, равный начальному профессиональному образованию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)