С марта начнется строительство дороги в Кельбаджар - Госагентство автодорог Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Строительство дороги в Кельбаджар начнется с марта.

Об этом на брифинге, посвященном работе, выполненной в 2020 году и предстоящим задачам, сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедовв, сообщает в понедельник Trend .

По его словам, что в настоящее время идет проектирование дороги: "По поручению Президента Азербайджана для безопасного передвижения строится новая дорога. Новая дорога будет пролегать по маршруту Гянджа-Гёйгёль. Пока используется дорога Тертер-Агдере-Кельбаджар. Уже около 2 месяцев ведется проектирование дороги. Строительство дороги начнется с марта и будет вестись совместно с турецкой компанией".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)