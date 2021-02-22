Ведется подготовительная работа в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - В связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида в парке, где расположен памятник "Крик матери" в Хатаинском районе столицы, начаты подготовительные работы.

Об этом в понедельник сказал Trend TV заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Аппарата ИВ Хатаинского района Панах Иманов.

По его словам, работы по благоустройству начаты в начале февраля.

"Парк-аллея постоянно находится в центре внимания. Поскольку граждане ежедневно отдыхают здесь, мы держим под контролем все вопросы, в том числе связанные со скамейками, фонарными столбами и беседками. Помимо этого, в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида проделывается соответствующая работа, сажаются сезонные цветочные клумбы и кусты. Также на зданиях на протяжении всего проспекта развешиваются плакаты и баннеры в связи с Ходжалинским геноцидом, фото шехидов. Осуществляется работа по очистке фасадов зданий и мойке тротуаров на всем протяжении Ходжалинского проспекта", - уточнил Иманов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)