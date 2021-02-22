В ближайшие дни в Азербайджане наступит самый холодный день этого зимнего сезона - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - На Абшероне 24 февраля ожидается понижение температуры воздуха до 4-5- градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7-8 градусов. Будем готовы к непогоде.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, уже в третий раз во второй половине февраля погода будет меняться. Но в этот раз процесс ожидается более резкий и холодный. Арктические воздушные массы, которые стали причиной 25-30 градусных морозов (что ниже нормы на 10-15 градусов) на Европейской территории России будут смещаться на юг, проникая на территорию страны.

В этой связи 23 февраля вечером, начиная с северных районов, ожидается резкое ухудшение погоды, которое будет сопровождаться сильным ветром и снегом. Наиболее обильные осадки прогнозируются в северных и восточных районах страны. На дорогах гололёд.

Умайра Тагиева подчеркнула, что атмосферное давление в центре антициклона около 780 мм ртутного столба, что значительно превышает норму. В связи с его смещением на Абшероне ожидается рост атмосферного давления.

Такое аномально высокое атмосферное давление может сказаться на метеочувствительных людях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)