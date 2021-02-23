В Азербайджане утверждены новые правила установления случаев автохулиганства

БАКУ /Trend/ -В Азербайджане меняются правила установления случаев автохулиганства.

В связи с этим в рамках сегодняшнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) была вынесена на обсуждение поправка в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает во вторник Trend.

В настоящее время в Кодексе широко трактуется понятие "автохулиганство", что на практике создает трудности и по-разному интерпретируется. В поправке точнее определены способы совершения данного правонарушения. Водитель будет считаться совершившим автохулиганство:

– при проведении скоростной гонки с участием двух и более автотранспортных средств;

– при вождении автомобиля или мотоцикла, подняв одно или несколько колес с поверхности дороги;

– при резком ускорении автомобиля, когда проскальзывание колес вызывает характерный шум или колеса оставляют многочисленные следы на поверхности дороги.

Поправки были приняты в третьем чтении путем голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)