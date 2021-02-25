В Баку травмы из-за гололеда получили 64 человека

БАКУ /Trend/ - Вчера 64 человека получили травмы из-за гололеда, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи.

Согласно информации, это 35 мужчин и 29 женщин.

Пятерым из пострадавших помощь была оказана на месте, остальные были госпитализированы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)