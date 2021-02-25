В Баку и Сумгайыте температура воздуха повысилась – Фактическая погода

БАКУ /Trend/ - По информация Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана на 17:00, в большинстве районов страны снег прекратился, однако в Лянкяране и Астаре он продолжает идти, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.

В Баку зафиксировано 0, в Маштаге и Бина – 1 градус, в Сумгайыте – 2 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)