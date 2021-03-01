Водители автомобилей, не прошедших техосмотр, будут штрафоваться - МВД Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям в связи с необходимостью проведения техосмотра транспортных средств, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Центры техосмотра работают все дни недели. Жители Баку, Сумгайыта и Абшеронского района могут обращаться для проведения техосмотра транспортных средств в Центр техосмотра в Сабунчинском районе, Центр техосмотра на дороге, ведущей от Локбатанской дорожной развязки к жилому массиву "Ени Ясамал", в Сумгайытский региональный отдел техосмотра.

Жители других городов и районов республики могут провести техосмотр транспортных средств в региональных филиалах центров техосмотра Главного управления полиции по месту проживания.

Водители автомобилей, не прошедших техосмотр, будут штрафоваться.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)