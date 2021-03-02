Азербайджан и Таджикистан обсудили развитие отношений в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - В 2019 году количество граждан Таджикистана, посетивших Азербайджан, увеличилось на 50 процентов и достигло 3500, но эти цифры не в полной мере отражают потенциал туристических связей между двумя странами.

Как передает во вторник Trend, об этом на онлайн - встрече с главой Комитета по развитию туризма Таджикистана Тожиддином Журазодой сказал председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

Он подчеркнул необходимость развития туристических связей путем взаимного продвижения.

Стороны отметили, что туристический сектор в мире переживает непростой период, и на развитии двусторонних отношений в постпандемический период может положительно сказаться осуществление совместных мероприятий, а именно: проведение информационных туров для стимулирования этих отношений, обмен опытом, координация туристических компаний и открытие прямых рейсов между двумя странами.

Фуад Нагиев проинформировал таджикистанского коллегу о том, что в последние годы в Азербайджане уделяется особое внимание развитию туризма, и для минимизации воздействия пандемии на эту индустрию правительством предоставлен пакет поддержки.

Говоря о победе, достигнутой под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, и о потенциале освобожденных земель, председатель агентства отметил, что это создало новые возможности для азербайджанского туризма. В конце Фуад Нагиев пригласил Тожиддина Журазоду посетить с визитом Азербайджан.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)