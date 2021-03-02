В Азербайджане для создания частных охотничьих хозяйств необходима лицензия – Минэкологии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для создания частных охотничьих хозяйств необходима лицензия.

Об этом в программе "Час эксперта" сказал заведующий юридическим отделом Министерства экологии и природных ресурсов Теймур Шекералиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, охотничьи хозяйства могут быть как государственного, так и местного значения. Лицензию, которая необходима для создания такого хозяйства, выдает Министерство экономики. Для получения лицензии необходимо представить бизнес-план, в котором должна быть указана информация о дальнейших планах хозяйства, его рентабельности и условиях, которые будут созданы для лиц, приезжающих на охоту.

Шекералиев добавил, что в охотничьих хозяйствах должны быть созданы отдельные зоны для увеличения поголовья животных. На этих участках охота должна быть запрещена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)