БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подведены итоги процесса перевода студентов из местных и зарубежных вузов, с одной специальности на другую, а также перевода студентов местных колледжей и обучающихся по уровню магистратуры.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Минобразования, всего через портал transfer.edu.az на перевод подал заявку 2721 человек. На обращения 1856-ти из них был дан положительный ответ. Из допущенных к переводу студентов 1777 человек – бакалавры, 20 – магистры, 59 – учащиеся зарубежных высших учебных заведений.

Отметим, что созданный Минобразованием в 2016 году портал transfer.edu.az служит упрощению и прозрачности процесса перевода студентов. С согласия министерства перевод с одного вуза в другой или с одной специальности на другую осуществляется в период зимних и летних каникул.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)