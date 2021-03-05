В Азербайджане вакцинированы от коронавируса уже более 1000 учителей - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли уже более 1000 учителей.

Об этом говорится в публикации в соцсети министра образования Эмина Амруллаева, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что сегодня третий день вакцинации работников сферы образования: "За это время вакцинировано более 1000 учителей. Вакцинация учителей и технических работников сферы образования в возрасте 50 и старше лет важна для продолжения образовательного процесса и обеспечения работы учебных заведений".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)