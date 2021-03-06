В Азербайджане на сегодня вакцинированы свыше 390 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пятого марта от коронавируса COVID-19 были вакцинированы 27 073 человека.

Как сообщили в субботу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, к настоящему времени в Азербайджане вакцинацию прошли 390 489 человек.

Было подчеркнуто, что процесс вакцинации успешно продолжается во всех регионах страны.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)