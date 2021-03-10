В Шамкире и Габале откроются реабилитационные центры
БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2020 года в Шамкире и Габале будут открыты реабилитационные центры.
Об этом сказал председатель Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдул-Гадиров, сообщает в среду Trend.
По его словам, в этом году в Шагане был открыт реабилитационный пансионат на 250 коек.
Он также отметил, что реабилитационными услугами охвачены в целом 30 тысяч человек.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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