В Шамкире и Габале откроются реабилитационные центры

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2020 года в Шамкире и Габале будут открыты реабилитационные центры.

Об этом сказал председатель Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдул-Гадиров, сообщает в среду Trend.

По его словам, в этом году в Шагане был открыт реабилитационный пансионат на 250 коек.

Он также отметил, что реабилитационными услугами охвачены в целом 30 тысяч человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)