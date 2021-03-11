Минэкологии Азербайджана призывает население к бдительности в связи с погодными условиями

БАКУ /Trend/ - Руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова призвала население к бдительности в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, сообщает в четверг Trend.

"Всем известно, что погодные условия в марте бывают нестабильными, и это ожидаемо. Учитывая характерный для марта сильный ветер, призываем население быть осторожными, не парковать автомобили под деревьями, а самое главное — не оставлять детей без присмотра. Сильный ветер способен повалить даже здоровое дерево или сломать массивные ветви", — сказала Ибрагимова.

Она добавила, что населению регулярно будет предоставляться обновленная информация.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)