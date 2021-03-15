В Баку из-за коронавируса закрылись еще 3 школы

БАКУ /Trend/ - Обучение в бакинских школах № 166, 248 и 258 продолжится в дистанционной форме.

Как сообщили в понедельник Trend в Управлении образования города Баку, у двух учителей школы № 166, трех – школы №258 и семерых – школы № 248 выявлена коронавирусная инфекция COVİD-19.

В связи с этим, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии очная форма обучения в этих школах заменена дистанционной.

Отметим, что учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях Азербайджана организован в соответствии с утвержденными постановлением Кабинета министров "Временными правилами организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима". Для более надежной защиты учащихся и педагогического коллектива школы от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях неукоснительно соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования и регулярно проводятся мониторинги в связи с соблюдением соответствующих правил.

С целью восстановления нормальной учебной среды в общеобразовательных учреждениях столицы и более надежной защиты здоровья школьного коллектива продолжается процесс вакцинации педагогического и технического состава в возрасте 50 лет и старше.

Напомним, что в 316 общеобразовательных учреждениях при Управлении образования города Баку работают 28 354 преподавателя и обучаются 455 994 ученика.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)