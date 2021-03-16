Секреты интимной гигиены у женщин

Соблюдение интимной гигиены - залог здоровья каждой женщины. К сожалению, многие из представительниц прекрасного пола недостаточно осведомлены о правильном уходе за половыми органами, а консультация гинеколога на эту деликатную тему откладывается, так как вызывает смущение.

ПОЧЕМУ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ?

Женские половые органы имеют свою специфическую нормальную микрофлору. Эти полезные молочнокислые бактерии создают во влагалище слабокислую среду. Неправильное соблюдение гигиены интимной зоны приводит к нарушению нормальной микрофлоры, в результате появляется возможность для развития грибков (вагинальный кандидоз) и различных болезнетворных бактерий (бактериальный вагиноз, кольпит).

А КАКИЕ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ВЕДЕНИЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ?

Как ни странно, наиболее распространенной ошибкой ведения интимной гигиены является чрезмерная интимная гигиена. В норме влагалище должно быть увлажненным и небольшие выделения светлого цвета, без запаха это нормальное явление. Однако некоторые женщины переживают настолько, что пытаются высушить влагалище. И берут за привычку «вагинальный душ», то есть направляют поток воды во влагалище. Это категорически не рекомендуется!

Второй распространенной ошибкой является неправильный подбор гигиенических средств для интимных зон. Обычное мыло или гель для душа категорически запрещены для интимной гигиены! Дело в том, что в их состав входят щелочи, которые нарушают естественную слабокислую среду влагалища и тем самым уничтожают нормальную микрофлору.

А третья ошибка – самая грубая ошибка, совсем не следить за гигиеной интимной зоны.

СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ВЕДЕНИЮ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

-следует подмывать интимную зону после каждого посещения туалета и высушить. Если у вас нет подходящего условия на работе, то рекомендуется подмываться хотя бы 1-2 раза в день;

-используйте специальный гель для интимной гигиены, идеальное средство для вас посоветует ваш врач-гинеколог;

-старайтесь не пользоваться влажными салфетками для гигиены интимных участков;

-обратите внимание на нижнее белье: некачественные синтетические ткани способствуют повреждению кожи интимных зон, аллергической реакции, перегрева кожи;

-во время душа следите за тем, чтобы вода и моющие средства не попадали во влагалище;

-постоянное использование ежедневных прокладок-это проблема, с которой борется каждый врач гинеколог. Ни в коем случае нельзя носить одну прокладку весь день! Этим самым вы создаете идеальные условия для развития бактерий.

Существуют различные гигиенические средства для интимной зоны. Уважаемые женщины, следите за тем, чтобы компоненты этих средств не нарушали pH деликатной зоны, не повреждали нормальную микрофлору, не вызывали роста грибов и других болезнетворных микробов. Некоторые гигиенические средства вызывают сухость, зуд и различные неприятные ощущения в интимной зоне после использования. По этой причине обращайтесь вашему врачу-гинекологу, чтобы получить правильную информацию о выборе интимного средства.

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