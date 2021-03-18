Министр образования Азербайджана назвал запланированный срок приема в первые классы школ
БАКУ /Trend/ - Прием в первые классы школ в Азербайджане запланирован на вторую половину апреля.
Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.
Он также сообщил, что до или после праздника Новруз общественность будет проинформирована о некоторых новшествах в сфере приема на работу учителей.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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