Группе семей шехидов и инвалидов войны предоставлено жилье в бакинском поселке Рамана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате особого внимания и заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева программа по обеспечению семей шехидов и инвалидов жильем в этом году будет расширена в 5 раз по сравнению с 2018 годом. Таким образом, в 2021 году им будет предоставлено около 3000 квартир и частных домов.

Как передает в пятницу Trend, об этом на церемонии предоставления еще 50 квартир семьям шехидов и инвалидам войны в новом жилом комплексе в бакинском поселке Рамана сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Идаят Абдуллаев. На мероприятии также принял участие вице-президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана, двукратный паралимпийский чемпион по дзюдо, двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы Ильхам Закиев.

Замминистра от имени руководства представляемого им ведомства поздравил семьи шехидов и инвалидов войны, обеспеченных новым жильем, с этим радостным событием, а также с наступающим праздником Новруз, и передал им свои наилучшие пожелания. Он отметил, что в 2018 году Минтруда и социальной защиты населения передало семьям шехидов и инвалидов 626 квартир и частных домов, в 2019 году – 934, что на 50 процентов больше, чем в предыдущем году, а в 2020 году – на 70 процентов больше, чем в 2019, а именно 1572 частных дома и квартиры. Идаят Абдуллаев сообщил, что согласно Указу главы государства от 25 января 2021 года, 11 тысяч человек из данной категории будут обеспечены жильем в ближайшие 5 лет.

Замминистра довел до сведения участников мероприятия, что по плану на 2021 год семьям шехидов и инвалидам войны уже предоставлено 140 квартир, а целом на сегодняшний день – около 9300 квартир и частных домов. Также успешно продолжается программа обеспечения инвалидов войны автомобилями, в рамках которой в 2018 году лицам из этой категории было передано 265, в 2019 году – 600, в 2020 году – 400, а в целом – свыше 7200 автомобилей.

Идаят Абдуллаев также отметил оперативные и масштабные меры социальной поддержки семей шехидов, ветеранов, раненых, инвалидов войны, жертв армянского террора в послевоенный период. Было подчеркнуто, что эти меры охватили свыше 20 тысяч граждан.

Ильхам Закиев в свою очередь сказал, что семьи шехидов и инвалиды войны всегда охвачены вниманием и заботой главы государства и предоставление сегодня новых квартир является очередным проявлением этого отношения.

Обеспеченные жильем семьи шехидов и ветераны войны с удовлетворением отметили масштабные меры социальной поддержки по отношению к ним, и выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)