Число вакцинированных в Азербайджане превысило 487 тысяч человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 22 марта вакцинацию от коронавируса COVİD-19 прошел 20 121 человек.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, на сегодня в стране был вакцинирован 487 561 человек.
Процесс успешно продолжается во всех районах Азербайджана.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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