Число вакцинированных в Азербайджане превысило 487 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 22 марта вакцинацию от коронавируса COVİD-19 прошел 20 121 человек.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, на сегодня в стране был вакцинирован 487 561 человек.

Процесс успешно продолжается во всех районах Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)