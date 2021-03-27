Число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане достигло 518 879

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 26 марта от коронавирусной инфекции (COVID-19) были вакцинированы 24 446 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране вакцину от коронавируса получили 518 879 человек.

Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.

Напомним, что вакцинация в Азербайджане началась 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)