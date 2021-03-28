Команда Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Софии

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала бронзовую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария) в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав, сообщает Trend.

Команда Азербайджана в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав получила от судейской бригады 33.450 балла.

Первое место заняла команда Болгарии (39.750 балла), на второй позиции расположилась команда Японии (35.800 балла).

Напомним, что вчера команда Азербайджана в групповых упражнениях с результатом 70.950 балла заняла второе место в многоборье.

Кубок мира по художественной гимнастике проходил в Софии 26–28 марта.

(Автор: Джани Бабаева)