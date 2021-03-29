В четырех школах Баку возобновлены очные занятия

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в четырех школах Баку - №№59, 98, 274 и 320 возобновлены очные занятия, сообщили в понедельник Trend в Управлении образования по г. Баку.

В этих школах завершился карантинный срок, установленный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.

Напомним, что в данных школах были выявлены случаи заболевания коронавирусом у ряда учителей и директора одной из школ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)