В Азербайджане улучшены жилищные условия еще 428 семей шехидов и участников войны
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в период с 15 по 20 марта были улучшены жилищные условия еще 428 семей шехидов и участников войны.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, также за это время Фонд YAŞAT взял на себя медицинские расходы 113 семей шехидов и участников войны.
Кроме того, была погашена задолженность 182 семей шехидов.
Госагентство отмечает, что будет проделана работа по улучшению жилищных условий еще 32 человек, оплате медицинских расходов 53 и погашению долговых обязательств 20 человек.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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