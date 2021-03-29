БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана запускает две новые электронные услуги по списку резервных кадров госслужбы.

Как сообщили в понедельник Trend в Центре, одна из этих услуг предназначена для выдачи соответствующей справки лицам, включенным в список резервных кадров госслужбы. Другая услуга позволяет при необходимости проверить подлинность онлайн-сертификата о включении в список резервных кадров.

Воспользоваться новыми электронными услугами можно на сайте Центра, зайдя в раздел «Резервные кадры» блока «Государственная служба», а затем перейдя в раздел «Выдача справки о нахождении в списке резервных кадров». Прямой доступ к сервису доступен по ссылке eservices.dim.gov.az/dqmelumat/ehtkadrn.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)